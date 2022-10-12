Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yapımı Devam Eden Afşin Millet Bahçesinde İncelemede Bulundu.

Bir Dizi Etkinlikler İçin Afşin’e Gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin Ak Parti İlçe Başkanı Safi, Afşin Mhp İlçe Başkanı Süleyman Aycan İle Birlikte Afşin Millet Bahçesini Gezdi.

Başkan Güngör Ziyaretler Sonrası Gazetecilere Yaptığı Açıklamada ; “Toplamda 300 Dönüme Yakın Ama İlk Etabı 100 Dönümlük Kısmı Millet Bahçesi Olarak Son Aşamaya Geldi. Burada 20 Milyon Liraya Yakın Yatırım Gerçekleştirdik. Ben Afşin’imiz İçin Hayırlı Olsun Diyorum. Emeği Geçenlere

Belediye Binası Ve Çevresine Yeni Bir Meydan Yapılacağından Bahseden Başkan Güngör; “Afşin’imize Önümüzdeki Yılda Belediyemizin Önündeki Alanı Meydan Projesi İle Zaten Var Olan Bir Meydan Var Ama Daha Güzelleşmesi, Cephe İyileştirmesi, Genişletme, Kamulaştırma Çalışmalarıyla İnşallah Bir Proje Dâhilinde Başlamış Olacağız” Dedi.

Afşin’deki Ziyaret Ve Gezilerini Tamamlayan Güngör, İlçeden Ayrıldı.