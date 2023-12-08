Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kurulan Aksu OSB İle Türkoğlu 2 OSB'leri Terkin Edilerek, Erkenez OSB Tüzel Kişiliği Altında Birleştirildi.
Bu Kapsamda, Erkenez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti İlk Toplantısı, Vali Mükerrem Ünlüer Başkanlığında, Müteşebbis Heyeti Üyelerinin Katılımıyla Gerçekleştirildi.
Toplantıya Katılım Sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Erkenez OSB’nin Kahramanmaraş İçin Büyük Bir Değer Olduğuna Dikkat Çekti.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt