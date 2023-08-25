Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği Ankara’da AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Türkiye Belediyeler Birliği’nde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, şehirlerde yürütülen ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Güngör, “Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Şehirlerimizin son durumuna ilişkin bilgiler aktardık.
Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.