Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkoğlu ilçe merkezinin en işlek arterlerinden Mahir Ünal ve İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ramazan Kibar ve Alper Akbaş’ın da yer aldığı incelemelerde, arterde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Başkan Güngör, altyapı çalışmaları ile ilgili de müjde verdi.

Bölgede Gerçekleştirilen Çalışmalara İlişkin Açıklamalarda Bulunan Başkan Hayrettin Güngör, Türkoğlu’na 60 Milyon Liralık Alt Ve Üstyapı Çalışmasının yapıldığını söyledi.

Konuşmasının devamında başkan Güngör, Türkoğlu’na Yaklaşık Maliyeti 135 Milyon Liralık İçme Suyu Altyapısı Yapılacağının Müjdesini Verdi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş da alt ve üstyapı yenileme çalışmalarının ilçe için önemini vurgulayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

