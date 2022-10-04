Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dünya Mimarlık Günü kapsamında Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte mimarlarla muhabbet eden Başkan Güngör, Mimarlık Günü’nü tebrik etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin sunum yapan Başkan Güngör, “Dünya Mimarlık Günü kapsamında Şairler Tepesi’nde bir araya geldik. Davetimize icabet eden tüm mimarlarımıza teşekkür ediyor, Mimarlık Günü’nü kutluyorum. Şehrimizde hayata geçirilecek yatırımlara ilişkin meslek gruplarıyla yapılan istişareleri son derece kıymetli buluyorum. İnsan şehri, şehir de insanı imar ediyor. Bizim görevimiz ise kültürümüze, tarihimize, sanatımıza ve inancımıza uygun şehirler imar etmek, bunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak” dedi.

Ortak Bir Hedef İçin Çalışıyoruz

3 Ekim Dünya Mimarlık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, “Şehir yöneticileri, tüm çalışmalarını şehri daha yaşanabilir bir noktaya getirmek için yapıyor. STK’lar ve meslek odaları olarak bizim en büyük gayemiz ise şehrin menfaatine uygun tüm projelere destek olmak ve kenti zirveye taşımaktır. Aslında hepimiz aynı paydada buluşuyor, ortak bir hedef için çalışıyoruz. Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi olarak şehrimizin gelişimi için elimizi taşın altına koymaya ve şehrimizdeki yaşam refahının yükselmesi için projeler üretmeye devam edeceğiz. Bizler için son derece anlamlı olan bu günde bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

3,3 Milyar TL Yatırım

Büyükşehir Belediyesi’nin her geçen yıl yatırım kapasitesini artırdığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geride bıraktığımız 3,5 yıllık süreçte şehrimizde toplamda 3,3 Milyar TL’lik yatırım hayata geçirdik. Yatırım kapasitemizi her yıl artırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte mali yapımızı ve insan kaynaklarımızı disipline etme noktasında çok büyük gayret sarf ettik. Bu da bizim yatırım kapasitemizi artırmamıza doğrudan etki etti. Kurumsal kapasitenin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir aşamaya getirilmesi, hizmet üretmeyle doğru orantılıdır. Hamdolsun yoğun çabalarımız neticesinde sürdürülebilir bir mali yapı ve insan kaynağı noktasında önemli aşama kaydettik” dedi.

Tarihi Adada Dönüşüm Devam Ediyor

Tarihi Maraş Kalesi’ni merkeze alan adada tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Kahramanmaraş Kalesi’ni merkeze alan tarihi adada başlattığımız yenileme çalışmalarımız etaplar halinde devam ediyor. Oluşturduğumuz proje çerçevesinde Tarihi Maraş Kalemizi restore ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Kalemizin çevresindeki yapılarda başlattığımız cephe iyileştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Kapalı Çarşımızın da cephesini baştan uca yenileyerek şehrimizin tarihi dokusuna uygun hale getirdik. Ayrıca Kapalı Çarşı Cephe Yenileme projemiz Tarihi Kentler Birliği tarafından süreklilik ödülüne layık görüldü. Tekke Kentsel Dönüşüm projesinde de süreçler devam ediyor. Rezerv konutlarda son aşamaya gelindi. İnşallah Tekke’de tarihi dokumuza uygun projeyi hükümetimizin desteğiyle Kahramanmaraş’ımıza kazandıracağız” ifadelerini kaydetti.

Tarihi Doku Gün Yüzüne Çıkıyor

Başkan Güngör, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projemiz kapsamında Kanlıdere’ye yaklaşık 50 Milyon TL’lik yatırımla yeni köprü kazandırdık ve rahmetli büyüğümüz Ali Sezal’ın adını verdik. Buraya sadece bir köprü kazandırmadık. Bölgede tarihi dokumuzu merkezi olan, Kale’miz, Kapalı Çarşı’mız, Ulu Cami'miz ve Sarayaltı caddemizle buranın değişimi ve dönüşümüne hizmet eden bir projenin de temelini oluşturduk. Yaklaşık 1 kilometrelik Sarayaltı yolunu da Kale’ye bağlamış oluyoruz. Burada kamulaştırma işlemlerimiz son aşamaya geldi. Proje kapsamında bölgede bulunan 3 konağımızı da restore ederek şehrimizin turizm alanlarına kazandıracağız. İhale aşamasını tamamladık. İnşallah 18 Milyon TL’lik yatırımla Kadıoğlu dâhil üç tarihi konak kısa süre içerisinde restore edilerek kültür yapılarımızın arasında yerini alacak. Tarihi dokumuzun ortasında çok önemli bir cazibe alanı inşallah hayata geçirmiş olacağız” dedi.

Şehir Meydan Projesi

Şehir Meydan projesi hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şehrimizin tam ortasında bulunan hem tarihi dokuyu bozan hem de fonksiyonelliğini yitirmiş bir Özel İdare binamız vardı. Buranın daha fonksiyonel hale getirilmesi konusunda bir proje hazırladık ancak hem maliyeti çok yüksek oluyor hem de çok fonksiyonel bir hale getirilemiyordu. Ayrıca bu bina deprem standartlarını da karşılamıyordu. Bu binanın yıkılması noktasında hemşehrilerimizden ciddi talepler de alıyorduk. Özel İdare İş Merkezi’nin de içerisinde bulunduğu 40 dönümlük alanda şehrimize yakışır bir projeyi hayata geçiriyoruz. Özel İdare Binası’nın yıkım ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. İnşa edeceğimiz yeni meydanda en az bin 500 araçlık bir otopark, yeni cazibe alanları, yeme içme mekânları ve sosyal alanlar yer alacak. Bölgedeki hak sahiplerimizle de bir araya gelerek hiçbirini mağdur etmeyeceğimizi kendilerine ilettik. İnşallah hep birlikte bu projemizi de şehrimize kazandıracağız. Proje kapsamında Valilik binamızı da Kültür Park’ın bulunduğu alana taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Kampüsü’nün Taşınması

Bahçelievler Kampüsü’nün Taşınması projesine ilişkin konuşan Güngör, “Sütçü İmam Üniversitesi ile yaptığımız protokol neticesinde Bahçelievler Kampüsü içerisinde bulunan hizmet binalarını Avşar Kampüsü’ne taşıma kararı aldık. Bu kapsamda Büyükşehir

Belediyemizin bulunduğu çevrede bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İnşallah süreçler tamamlandığında hem üniversitemize kalitesi yüksek yeni binalar kazandırmış olacağız hem de Büyükşehir Belediyemizin bulunduğu alanı daha güzel bir cazibe merkezi haline getirmiş olacağız” dedi.

Tarihi Kışlanın Dönüşümü

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız şehrimizi ziyarete geldiğinde 3 konuyu kendisine arz etmiştik. Bunlardan birisi de tarihi kışlanın dönüşümüydü. Geçtiğimiz hafta da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’mızla bir görüşme gerçekleştirdik ve mutabakat sağladık. Şehrimizdeki 1800’lü yıllarda yapılan Tarihi Kışlamızın da restorasyonunu yapıp, müze alanına katarak edebiyat konusundaki potansiyelimizi genişleteceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni Stadyum Projesi

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Şehrimizde iki stadyumuz var. Bu stadyumlarımız standartları taşımıyor ve dönüşümü gerekiyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın da desteğiyle Onikişubat Stadyumu’muzun dönüşümünü diğer stadyumumuzun da spor kompleksi olarak düzenlenmesi için çalışmalarımız sürüyor. İhale süreçleri başladı. İnşallah önümüzdeki ay ihalemizi gerçekleştirmiş olacağız. Kısa süre içinde de yeni stadyumumuzu şehrimize kazandıracağız. Orası sadece bir stadyum değil aynı zamanda bir olimpik yüzme havuzu, il spor müdürlüğümüzün binası, sosyal tesisler ve bireysel spor sahaları ile büyük bir kompleks olacak. Bu da şehrimizin spor altyapısına güç katacak” cümlelerini kaydetti.

Kuzey Çevre Yolu’nun Projesinde Son Aşama

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin kuzey kısmını transit olarak çalışma alanlarına ve sanayi bölgelerine bağlayan Kuzey Çevre Yolumuz da şehrimiz için son derece önemli bir arter. Burası toplamda 30 kilometre uzunluğunda. 10 kilometrelik kısmı Büyükşehir Belediyemizin kendi imkânları doğrultusunda yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştu. Kuzey Çevre Yolumuzun giriş ve çıkışındaki toplam 20 kilometrelik kısmın da Karayolları’na devredilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermişti. Karayolları Genel Müdürlüğü de güzergâhın giriş ve çıkışındaki toplam 20 kilometrelik bölümün yapımını ve açılan kısımların ıslah edilmesini üstlendi. Bu 20 kilometrelik kısmın yaklaşık maliyeti 2 Milyar TL. Proje aşamasında sona gelindi. İnşallah Kuzey Çevre Yolumuzun kalan 20 kilometrelik kısmı da Karayolları tarafından tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak” diye konuştu.

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak

Hedeflenen 90 günlük süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Ulaşım Master Planımız çerçevesinde 90 günlük hedefimizi tamamladık ve Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağımızı hizmete açtık. Burası toplamda 80 Milyon TL’lik bir yatırım. Bu kavşak, şehrimizin doğusunu batısına bağlayan çok önemli bir aks üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda sanayi alanımıza da ulaşım sağlıyor. Bu yönüyle şehrimizin ulaşımı için son derece önemli bir proje. Kahramanmaraş’ımız bölgenin en önemli kış turizm alanlarından Yedikuyular Kayak

Merkezi’ne sahip. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak aynı zamanda Yedikuyular Kayak Merkezi’mize de ulaşımı kolaylaştıracak bir proje. Bu yönüyle şehrimizin turizmine de çok önemli katkı sağlayacak” dedi.

İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı

Başkan Güngör, “Şehrimizin yeni yerleşim alanlarından Önsen bölgesine ulaşım sağlayan, 210 metre uzunluğundaki köprüyü ve 5 kilometrelik bulvarı kapsayan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı’nı trafiğe açtık. Önsen bölgesi hali hazırda 60 bin civarında hemşehrimizin yaşadığı bir bölge. Tekke rezerv konutları ve TOKİ konutları da Önsen bölgesine inşa ediliyor. Dolayısıyla bu bölgemiz ileride en az 150 bin nüfusu barındıracak. Artan nüfus dolayısıyla Önsen bölgesine ulaşım sağlayan bu köprü ve bulvarımızın önemi daha da artıyor” diye konuştu.

Madalyalı Kavşak’ın Trafik Yükünü Hafifletecek

Güney Bağlantı Yolu’nda devam eden çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaran Güngör, “Ağcalı Kavşağı ile Adana Yolu’na direkt bağlantı sağlayacak olan 55 metre genişliğindeki Güney Bağlantı Yolu’nda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde orada da çalışmalarımızı tamamlayarak trafiğe açacağız. Bu projemiz sayesinde Madalyalı Kavşak’ın trafik yoğunluğu önemli ölçüde rahatlayacak. Projemizin ikinci etabında ise Adana Yolu’nu Havaalanı Kavşağı’na bağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Şehrimizin 100 Yıllık Geleceğine Katkıda Bulunuyoruz

Şehirde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Biz uzun vadeli ve rasyonel çalışmalar hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Şehrimize gerekmeyen maliyet ödetmemeye çalışıyoruz. Belediyecilik açısından altyapı yatırımları zor yatırımlardır. Şehrimizin içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hattının büyük bir kısmının yenilenmesi gerekiyordu. Bunu yapmadığımız zaman uzun vadede büyük bir sorunla karşılaşacağımızı biliyoruz. Bu noktada çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdik ve AB fonundan yarısı hibe yarısı da uzun vadeli 100 Milyon Euro kredi temin ettik. Hayata geçirdiğimiz altyapı çalışmalarıyla şehrimizin en az 100 yıllık geleceğine katkıda bulunuyoruz” dedi.

Yeşilgöz’ün Turizm Potansiyeli Artıyor

Yeşilgöz Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen ikinci etap çalışmalarından bahseden Güngör, “Yeşilgöz, şehrimizin önemli turizm alanlarından bir tanesi. Burada ilk etap çalışmalarımızı tamamladık. Mesire alanımıza ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. Bölgeye yeni yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanları kazandırdık. Yeşilgöz’de ikinci etap çalışmalarımız da başladı. Yeni amfi tiyatro, restoran, otopark alanı ve mescit gibi yapılar inşa ediyoruz. İnşallah çalışmalarımızla Yeşilgöz’ün turizm potansiyelini daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

Ali Kayası Cam Seyir Terası’nda Çalışmalar Başladı

Başkan Güngör, “Ali Kayası Cam Terası’nda ihale aşamasını tamamladık ve yüklenici firma çalışmalara başladı. Ali Kayası bu projeyle birlikte ulusal ve uluslararası turizmde marka olacak. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen cam teraslarından birisi olacak. İnşallah kısa bir süre içerisinde de bu güzel projemizi şehrimize kazandıracağız ve turizm

potansiyelimizi daha da artıracağız” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasının devamında; turizmden altyapıya, sosyal yardımlardan kültür sanat etkinliklerine, ulaşım yatırımlarından tarımsal desteklere kadar birçok alanda hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.