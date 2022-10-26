Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde bulanan ve şehrin doğal güzelliklerinden Yeşilgöz’de başlatılan 2’nci etap çalışmalarının temel atma töreni gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Meclis Üyeleri, önceki dönem Tekir Belediye Başkanı Yüksel Horasan, Yeşilgöz Kooperatif Başkanı Şükrü Kar, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Tekir Mahalle Muhtarı Ali Akkoyun ve Yeşilgöz Kooperatif Başkanı Şükrü Kar, bölgede gerçekleştirilen çalışmaların Kahramanmaraş’ın turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Horasan’dan Başkan Güngör’e Teşekkür

Temel atma töreninde konuşan önceki dönem Tekir Belediye Başkanı Yüksel Horasan, “Sadece Kahramanmaraş’ın değil tüm Çukurova’nın ve Türkiye’nin göz bebeği Yeşilgöz’e hak ettiği değeri gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. İnşallah bugün temeli atılan tesislerin de hayata geçirilmesiyle Yeşilgöz’ün turizm potansiyeli ve katma değeri daha da artacak” ifadelerini kullandı.

Yerel Kalkınma Odaklı Yatırımlarımızı Sürdürüyoruz

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yeşilgöz, sadece Kahramanmaraş’ın değil Türkiye’nin göz bebeği. Bugün de buranın turizm altyapısını daha da geliştirmek için çok önemli bir çalışmanın temelini atıyoruz. Kahramanmaraş’ımız doğası, havası, suyu ve coğrafyasıyla dünyada birçok şehre nasip olmayan bir güzelliğe sahip. Belediyecilik sadece alt ve üstyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden başlayarak Cumhurbaşkanlığına kadar ulaşan başarısında yerel kalkınmaya vurgu yapmış ve bunu sağlamak için gayret göstermiştir. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerel kalkınma odaklı yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizm Altyapımızı Güçlendiriyoruz

Turizm alanlarında tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin bilgiler aktaran Güngör, “Kahramanmaraş’ımız çok güzel turizm alanlarına sahip. Fırnız, Ilıca, Yavşan Yaylası, Aksu Gözü, Mehmetbey Gözü, Eshab-ı Kehf ve Döngel bunlardan sadece birkaçı. Şehrimizin turizm altyapısını geliştirmek için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ali Kayası Seyir Terası’nda çalışmalarımız sürüyor. Ilıca’ya ulaşım sağlayan yolu yeniledik. İnşallah Ilıca’ya 5 yıldızlı otel ve kongre merkezi kazandıracağız. İhale sürecimiz başladı. Fırnız’ın tahsisinde son aşamaya geldik. Yine Aksu Gözü, Başkonuş ve Yavşan Yaylası gibi turizm alanlarımızın hepsiyle ilgili çok güzel çalışmalarımız var” dedi.

34 Milyon TL’lik Yatırım

Hayata geçirilen yatırımlarla Yeşilgöz’ün turizm potansiyelinin artacağını ve markalaşacağını ifade eden Güngör, “Yeşilgöz, sadece Kahramanmaraş’ın değil Türkiye’nin hatta dünyanın en önemli doğal güzelliklerinden bir tanesi. Buranın turizm potansiyelini artırmak için ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. İlk etapta çevre düzenlemesini tamamladık. Buraya yeni sosyal donatı alanları kazandırdık. İlk etap çalışmalarımızın toplam maliyeti 5 Milyon TL. Hamdolsun şimdi de 2’nci etap çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bölgenin doğasına uygun bir proje başlattık. Yeşilgöz’e yeni bir yeme içme mekânı ve sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. Altyapı çalışmaları ile birlikte bu projemizin toplam maliyeti ise toplamda 34 Milyon TL. Bu projemizi de hayata geçirmemizle birlikte Yeşilgöz çok büyük bir cazibe alanı olacak. Markalaşmaya çok önem veriyoruz. Yeşilgöz’ü de markalaştırmak için gayret ediyoruz. Yeşilgöz’ü temsil eden bir logo oluşturduk. İnşallah Yeşilgöz, ismiyle bir marka olacak. Bugün temelini atacağımız tesislerin ve yatırımların Tekir’e ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sloganımız şu: Dünyanın gözü Kahramanmaraş’ta, o da Yeşilgöz’de” dedi.

Marka Değerini Artıracağız

Başkan Güngör konuşmasını, “Tekir Mahallemizin sorunlarını biliyoruz. Öncelikle yapı ve imar disiplinini sağlamak zorundayız. Onikişubat Belediyemizle birlikte burada çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu çalışmalar gerçekten mahallemiz, ilçemiz ve şehrimiz için son derece kıymetli. Tekir’in ve Kahramanmaraş’ımızın marka değerini artıracağız. Şehrimizde birçok mahallemizin ve ilçemizin ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. İnşallah kısa süre içerisinde Tekir’in de altyapı sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Önümüzdeki süreçte Ardıçsuyu’nun da turizme kazandırılması için çalışmalara başlayacağız” cümleleriyle noktaladı. Protokol konuşmalarının ardından Yeşilgöz Turizm Tesisleri’nin temeli atıldı.