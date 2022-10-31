Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sütçü İmam’ın 31 Ekim 1919 tarihinde düşmana attığı ilk kurşunla birlikte başlayan Milli Mücadele’nin 103. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güngör mesajında, “Düşmanın esaretini kabullenmeyen, vatanında düşman bayrağının dalgalanmasını reddeden, bağımsızlığını tüm değerlerin üzerinde tutan ecdadımız bu vatan topraklarının emperyalist güçler tarafından işgal edilmesine sessiz kalamazdı ve kalmadı. Maraş’ımızın Milli Mücadelesi 31 Ekim 1919 günü Sütçü İmam’ın attığı ilk kurşunla ateşlendi. Kahraman ecdadımız bağımsızlık uğruna kadını erkeği, genci yaşlısı şehrin bütün fertleriyle canı pahasına mücadele etti. Kahramanmaraş, ‘Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülzar Olamaz’ diyen, Anadolu’da bağımsızlık meşalesini yakan ecdadın şehridir” ifadelerini kullandı.

“Rahmet ve Minnetle Yâd Ediyorum”

Başkan Güngör mesajının devamında, “Avukat Mehmet Ali Bey, kaleme aldığı Âlem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’nde adeta Maraş halkını Milli Mücadele’ye davet edercesine ‘Ey Millet-i Necibe-i Osmaniye. Vaktine hazır ol’ diye sesleniyordu. Çocuk yüreğiyle babasının hazırladığı beyannameyi sokaklara asan Şahap, hiç tereddüt etmeden düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Şeyh Ali Sezai Efendi’nin çağrısı ile cepheden kopup gelen Arslanbey, istiklal ile Cuma Namazı arasındaki o kopmaz bağı çok iyi bilen Rıdvan Hoca, ‘Bu bir din bahsidir’ diyen Abdal Halil Ağa ve tüm Maraş halkı genci yaşlısı, kadını erkeği tüm fertleriyle vaktine hazırdı. O kutlu mücadele nihayet 12 Şubat günü zaferle sonuçlandı ve emperyalist güçler bu kadim topraklardan def edildi. Bu vesileyle; bu kadim topraklar için canı pahasına mücadele eden ve bu mukaddes emaneti bizlere bırakan tüm ecdadımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum” cümlelerini kaydetti.