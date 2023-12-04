Sosyal belediyecilik kapsamında daima vatandaşın yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özel gereksinimli vatandaşlara yönelik program düzenledi. Şehrin yeni gözde mekânı Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, özel gereksinimli bireyler ve aileleri de yer aldı. Özel gereksinimli bireylerle tek tek ilgilenen Başkan Hayrettin Güngör, programa katılan herkese teşekkür etti.

TURGED Şube Başkanı Çakmak’tan Güngör’e Teşekkür

Programda konuşan Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, “Erişilebilir Kahramanmaraş’ın biz engelli vatandaşlar için önemini daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ile istişare etmiştik. Kendileri de bu kapsamda gerek kaldırımlar gerekse de engelli vatandaşların bireysel olarak kullanabileceği alanlar inşa etti. Engellilere yönelik projelerin artarak devam edeceğine inancımız tam. Bu çalışmalara en iyi örnek Engelsiz Kahramanmaraş projesidir. Asrın felaketinin ardından engelli vatandaşlarımız için yapılan bu projeden dolayı bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

Var Gücümüzle Çalışıyoruz

Programda yaptığı konuşmada, özel gereksinimli vatandaşlara yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Engelli olmak doğuştan olduğu gibi sonradan da olunabiliyor. Bundan dolayı hepimiz birer engelli adayıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin yaşam alanlarını genişletmek ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Engel Bedenlerde Değil

Başkan Güngör, konuşmalarının devamında, “Asıl engeller bedenlerde değil insanın içerisindedir. Bugün Gazze’de binlerce masum katlediliyor, asıl engelliler buraları göremeyenlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde engelli vatandaşlarımızın daima yanındayız. Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımında sona geldik. Akülü sandalye dağıtımında Türkiye’nin önde gelen belediyelerindeniz. Engelli vatandaşlarımızın kullanımı için en uygun toplu ulaşım aracını da filomuza kattığımızı buradan belirtmek isterim. Ayrıca KPSS’ye giren

vatandaşlarımız için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde kurslar düzenlemeye devam ediyoruz” cümlelerini kaydetti.