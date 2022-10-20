Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Gaziler Ve Şehit Yakınlarının Katıldığı Programda Okunan Kur’an-I Kerim Tilaveti Ve Dualarla Şehitler Yâd Edildi.

Programda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman Görevi Mehmet Ali Küpeli’ye Devretti.

Yeni Görevinde Mehmet Ali Küpeli’ye Muvaffakiyetler Dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bizler De Her Zaman Gazilerimizin Ve Şehit Ailelerimizin Yanında Olmaya Gayret Ediyoruz.” İfadelerini Kaydetti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun İse “Şehit Ailelerimizin Ve Gazilerimizin Her Daim Yanında Olmaya Devam Edeceğimizi İfade Etmek İstiyorum. Yeni Yönetime Başarılar Diliyorum.” Dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mehmet Ali Küpeli Ve Protokol Üyeleri, Görevi Devreden Yunus Karaman’a Şehit Aileleri Ve Gaziler İçin Verdiği Emeklerden Dolayı Teşekkür Ederek, Hediye Takdiminde Bulundu.