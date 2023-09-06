Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hanifi Toptaş ve Ramazan Kibar’ın da yer aldığı ziyarette, esnafların taleplerini dinleyerek çözüm odaklı istişarelerde bulunan Başkan Güngör, caddede vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye, istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Bugün de meclis üyelerimizle birlikte Azerbaycan Bulvarı’ndaki geçici çarşılarda faaliyetlerini sürdüren esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerimizi ilettik. Esnaflarımızın geçici iş yerlerinden duyduğu memnuniyete bir kez daha şahit olduk. AFAD ve kardeş belediyelerimizin destekleriyle şehrimizde oluşturulan 3 bin 615 geçici iş yerimiz esnafımıza umut oldu. Kalıcı iş yerleri ile ilgili de Bakanlığımız ve TOKİ inşa çalışmalarını sürdürüyor. Emeği geçen, bu süreçte yanımızda olan herkese canı gönülden teşekkür ediyor, esnafımıza bereketli kazançlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

