Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; çeşitli açılışlara, toplantılara ve Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’na katılmak için şehre gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile birlikte TÜGİAD ve TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Toplantısı’na katıldı. Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ve iş insanları yer aldı.

Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Milletvekillerimiz Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, İl Başkanımız Fırat Görgel, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlarımızla birlikte TÜGİAD ve TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Toplantısı’na katıldık. Genç girişimcilerimizle, iş insanlarımızla bir araya geldik. Toplantının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.