Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak bu alanda Kahramanmaraş’ın ilk ürünü olma özelliğini kazanan Çağlayancerit Cevizi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, Diğer ürünlerimizin de AB nezdinde tescil alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” Dedi.

“Kahramanmaraş; sanayi, tarım ve turizm şehri. Her alanda çok büyük potansiyele sahibiz. Şehrimizin var olan bu değerlerinin ulusal ve uluslararası arenada da temsilinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Tarım sektöründe şehrimize özgü çok özel ürünler yetişiyor. Bunlardan birisi de Çağlayancerit Cevizi’miz. Kendine özgü rayihası olan çok özel bir ürün. 2012 yılında Çağlayancerit Cevizi’miz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. 2020 yılında Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde başlatılan tescil başvurusunun sonuçlanmasıyla Çağlayancerit Cevizi’miz Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Şehrimizin ekonomisi ve tarım sektörümüz için çok önemli bir tescil. Çağlayancerit Cevizi, artık bir dünya markası” dedi.

Yöresel Lezzetlerimizin Tescilini Sürdüreceğiz

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alması için başvuruların devam edeceğini, ilk olarak da dondurmanın tescili noktasında başvurunun yapılacağını açıklamalarına ekleyen Başkan Güngör, “Türkiye’den AB coğrafi işaret tescili alan 10 ürünümüz vardı. Son olarak Çağlayancerit Cevizi’nin de tescillenmesiyle bu sayı 11’e çıktı. Kahramanmaraş’ımızdan AB tescili alan ilk ürünümüz. İlk olarak dondurmanın tescilini almayı planlıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı tamamlayarak başvurumuzu yapacağız” diye konuştu.

Çağlayancerit Cevizi’nin Katma Değerini Artırıyoruz

Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle Çağlayancerit’e kazandırılan Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi ile cevizin katma değerinin artacağını açıklamalarına ekleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Çağlayancerit Cevizi’nin katma değerini artırmak için DOĞAKA ile birlikte ilçemize Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi kazandırdık. Bu tesisin güncel maliyeti 30 Milyon TL. İlçemiz ve üreticimiz için son derece önemli bir yatırım. Cevizimizin katma değerini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” cümlelerini kaydetti.

Çağlayancerit Cevizi’nin tescili ve Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun da Böylesine büyük ve önemli bir tesisi Çağlayancerit’imize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Çağlayancerit Cevizi’nin AB tarafından tescil edilmesiyle cevizin Avrupa ve dünya pazarına açılmasının hızlandığını vurgulayan Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene ise şunları söyledi:

“2012 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili alan Çağlayancerit Cevizi, 2020 yılında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmaların ardından Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Bu da Çağlayancerit Cevizi’nin Avrupa ve dünyaya açılmasına katkı sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.