Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Burada açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesinde 100 binden fazla konutun inşaatına başladıklarını belirterek 650 bin konut inşa edeceklerini yineledi.

Bakan Nebati, “ dask ile Bugüne kadar yaklaşık 19,6 milyar liralık hasar ödemesinde bulunduk" dedi.

Bölgedeki esnaf ve sanatkârların kredi ödemelerinin ertelendiğini hatırlatan Nebati, çiftçiler için alınan önlemleri ise şöyle sıraladı:

"Bölgede faaliyet gösteren çiftçilerimizin kredilerini 1 yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi nakdi olarak vermeye başladık.

Deprem bölgesindeki illerimizde sertifikalı tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık. Hububatta dekar başına 50 lira olan desteğimizi de 100 liraya çıkardık. Hayvanları telef olan çiftçilerimizin hayvanlarını birebir telafi etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor."