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Başkan Güngör burada yaptığı açıklamada iki mahalleye yapılan hizmetleri anlattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör , Onikişubat ilçesine bağlı Tekir ve Ilıca Mahallesi'nde seçim irtibat büroların açılış törenine katıldı.

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