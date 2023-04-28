Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir ve Ilıca Mahallesi'nde seçim irtibat büroların açılış törenine katıldı.
Başkan Güngör burada yaptığı açıklamada iki mahalleye yapılan hizmetleri anlattı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir ve Ilıca Mahallesi'nde seçim irtibat büroların açılış törenine katıldı.
Başkan Güngör burada yaptığı açıklamada iki mahalleye yapılan hizmetleri anlattı.
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