Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehre gelen İlbank Genel Müdürü Recep Türk'ü makamında ağırladı. Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin Recep Türk’e bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “İlbank Genel Müdürümüz Sayın Recep Türk misafirimiz oldu. Genel Müdürümüzle yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Depremlerde hasar alan altyapımızın yenilenmesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İlbank iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Hayata geçireceğimiz ortak projelerle altyapımızı en az 100 yıl boyunca şehrimize hizmet verecek şekilde yenileyeceğiz” ifadelerini kullandı.