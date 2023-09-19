Bir dizi temaslarda bulanmak ve programlara katılmak üzere Ankara’ya giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlbank Genel Müdürü Recep Türk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

6 Şubat depremlerinin ardından ‘Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında şehirde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin Recep Türk’e bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “İlbank Genel Müdürümüz Sayın Recep Türk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

Asrın felaketinin ardından şehrimizde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aktardık. Depremde hasar alan altyapımızın yenilenmesi noktasında İlbank iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz çalışmaları değerlendirdik. İnşallah el birliğiyle şehrimizin su ve altyapı sorununu çözüme kavuşturacağız.

Destekleri ve misafirperverlikleri için Genel Müdürümüz Sayın Recep Türk’e teşekkür ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.