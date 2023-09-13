Başkan Hayrettin Güngör, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “2’nci Lig’de gösterdikleri başarılarla namağlup olarak 1’nci Lig’e yükselen Kahramanmaraş Ampute Spor Kulübümüzün Başkanı Sayın Halit Bekereci ve sporcularımızı misafir ettik. Takımımızın son durumuna ilişkin kulüp başkanımızdan bilgiler aldık, sporcularımızla sohbet ettik. Bizler her zaman spor ve sporcunun yanındayız. Spor kulüplerimize desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Kahramanmaraş Ampute Spor Kulübümüzün yöneticilerine, teknik heyetine ve sporcularına yeni sezonda başarılar diliyoruz” dedi.

Kulüp Başkanı Halit Bekereci de destekleri ve misafirperverlikleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.