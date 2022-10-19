Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat ve Dulkadiroğlu kaymakamları da yer aldı. Başkan Hayrettin Güngör, “3,5 yıl içerisinde şehrimizde 3,5 Milyar TL’lik yatırım hayata geçirdik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kurumsal kapasitemizin iyileştirilmesine, mali yapının disipline edilmesine ve proje yönetimine son derece önem veriyoruz. İhtiyaçlar sınırsız ancak imkânlar sınırlı. Bizler de sınırlı kaynaklarla hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit ederek yatırımlarımızı hayata geçirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Yatırımlarımız Artarak Devam Ediyor

Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Hep birlikte mahallelerimize, ilçelerimize ve Kahramanmaraş’ımıza hizmet noktasında yoğun gayret içerisindeyiz. Biz, hep birlikte bir bütünün parçalarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman muhtarlarımızın yanında. Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Yerel yöneticiler olarak 11 ilçemizin tamamında bulunan mahallelerimizi güzelleştirmek, standardını artırmak için çalışıyoruz. Merkezi idaremizin de şehrimizde çok güzel yatırımları var. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de ilçe belediyelerimizle koordinasyon içerisinde mahallelerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında yüksek bir koordinasyonla çalışıyoruz. Hamdolsun yatırımlarımız her geçen gün artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’a 3,5 Milyar TL Yatırım

Şehirde devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde yaklaşık 630 bin hemşehrimiz ikamet ediyor. Yaklaşık 70 bin hemşehrimiz kırsal mahallelerde yaşıyor. 3,5 yıllık süreçte kırsal mahallelerimizde alt ve üstyapı çalışmalarımızda önemli bir aşama kat ettik. Yine ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Şehir merkezimizde ise yapı stokunun en az yüzde 40’ının dönüşüme ihtiyacı var. Ayrıca altyapımızın da büyük birçoğunun yenilenmesi gerekiyordu. Özellikle yağmursuyu altyapısı ile ilgili büyük bir eksiğimiz vardı. AB Fonundan yarısı hibe yarısı uzun vadeli kredi olmak üzere sağladığımız 100 Milyon Euroluk finansmanla şehrimizin altyapısını peyderpey yeniliyoruz. Tabi altyapı çalışmaları hemşehrilerimizin konforunu etkiliyor. Bu noktada hemşehrilerimizin konforunu olumsuz yönde en az etkileyecek şekilde çalışmalarımıza yön veriyoruz. Altyapı gerçekten zahmetli ve maliyetli bir belediye hizmeti. Bir belediye başkanı için en zor yatırımlar altyapı yatırımlarıdır. Çünkü yaparken şikâyet alıyorsunuz ancak tamamlandıktan sonra da göze görünmediği için değeri olmuyor. Ancak önümüzdeki süreçte çok daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için bu çalışmaları yapmak zorundayız. Çalışmalarımızla şehrimizin en az 100 yıllık geleceğine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Hedeflediğimiz Sürede Tamamladık

Şehirde hayata geçirilen ve yapımı devam eden ulaşım yatırımlarından bahseden Güngör, “Ulaşım konusunda da şehrimizde çok ciddi yatırımlar hayata geçirdik. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi beklenen bir yatırımdı. Hamdolsun planladığımız 90 günlük süre içerisinde bu projemizi tamamlayarak hizmete açtık. Kanlıdere’ye kazandırdığımız yeni köprümüzü de hedeflediğimiz 89 günlük sürede tamamladık. Burayı sadece bir köprü olarak değil Sarayaltı yolu projemizin ve tarihi dokumuzun dönüşümünün bir parçası olarak düşünmek gerekiyor. Kanlıdere’de kamulaştırma çalışmalarımız ve bölgedeki tarihi konakların restorasyonu büyük bir hızla sürüyor. İnşallah burada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrimizin turizm potansiyeli de önemli ölçüde artacak” dedi.

600 Milyon TL’lik Ulaşım Yatırımı

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasının devamında, “Önsen bölgesi şehrimizin yeni yerleşim alanlarından bir tanesi. Bu bölgeye ulaşım sağlayan, 210 metre uzunluğundaki köprü ile 5 kilometre uzunluğundaki bulvarı kapsayan İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projemizi de tamamlayarak trafiğe açtık. Işıklandırma çalışmaları devam ediyor. İnşallah bakanlarımızın ve milletvekillerimizin de katılımıyla resmi açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Yine Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na bağlanan 55 metre genişliğindeki Güney Bağlantı Yolu’nda da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak, Kanlıdere’ye kazandırılan yeni köprü, İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı ile Güney Bağlantı Yolu’nun toplam maliyeti 600 Milyon TL. Şehrimiz için çok ciddi bir yatırım” cümlelerini kullandı.

Turizm Altyapımızı Güçlendiriyoruz

Turizm alanlarında tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin katılımcılara bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şehrimizin turizm altyapısını geliştirmek için çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda son aşamaya geldik. Yeni yeme içme alanları ve nezih mekânlarıyla şehrimizin uğrak noktalarından birisi olacak. İnşallah burası şiir ve edebiyatın başkentine yakışır şekilde tamamlanarak şehrimize hizmet edecek. Çamlıca Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda da sona geldik. Burası da tamamlandığında şehrimizin en çok tercih edilen yeme içme mekânlarından birisi olacaktır. Çınaraltı Sosyal Tesisi de şehrimizin en çok bilinen ve gözde mekânlarından bir tanesi. Burayı da dönüştürüyoruz. İhale sürecimiz başladı. Yakında ihalemizi yaparak derhal çalışmalara başlayacağız. Yeşilgöz Mesire Alanı’nda çevre düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Bölgeye bir de restoran inşa ediyoruz. Ilıca’ya ulaşım sağlayan yolumuzu yeniledik. Buraya bir de 5 yıldızlı kongre merkezi ve otel inşa edeceğiz. İhale sürecimiz başladı. Fırnız’ın tahsisinde son aşamaya geldik. Fırnız’ı da Kahramanmaraş’ımızın en güzel turizm alanlarından bir tanesi haline getireceğiz. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde iyileştirme ve konaklama imkânlarını artırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizin marka değerini yükseltecek yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kaydetti.