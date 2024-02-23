Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle kurulacak savunma sanayi şirketinin imza törenine katıldı. Ticaret Borsası’nda düzenlenen imza töreninde; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, şehir protokolü ve iş insanları da yer aldı.

Kahramanmaraş, Önemli Bir Savunma Sanayi Şehri Olacak

TUSAŞ ve KMTSO iş birliğiyle hayata geçirilecek yatırımlarla Kahramanmaraş’ın savunma sanayi şehri olma noktasında önemli mesafe kat edeceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat depremlerinin getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak, şehrimizin ticaret hacmini artırmak ve Kahramanmaraş’ı savunma sanayi şehri haline getirmek için Sayın Cumhurbaşkanlığımız öncülüğünde TUSAŞ tarafından çeşitli yatırımlar yapılıyor. Uçak ve helikopter yapısalları üretecek tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Şehrimiz için son derece önemli bir tesis. Şimdi de TUSAŞ ile Ticaret ve Sanayi Odamız iş birliğiyle hayata geçirilecek yatırımların imza törenini gerçekleştirdik. Bu ve devamında hayata geçirilecek yatırımlarla Kahramanmaraş’ımız inşallah çok büyük ilerleme kat ederek ülkemizin önemli savunma sanayi şehirlerinden biri olacak. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şehrimizde hayata geçirilen ve planlanan yatırımlarda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.

