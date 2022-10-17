Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında genç okurlarla buluştu. Prof. Dr. Haluk Dursun’un “Gençlerle Hayat Bilgisi” kitabını katılımcılara hediye eden Başkan Güngör, “Kitap okumak, hayata tatbik etmekle anlam kazanır. Okuma eylemi mutlaka bizleri olumlu düşünmeye sevk etmeli. Elbette okumak kadar yazmak da önemli. Kendimizi ifade etmek, Türkçeyi etkin ve doğru bir biçimde kullanmak için yazmanızı, kısa da olsa yazılı ürünler ortaya koymanızı tavsiye ediyorum. Kendi yazın hayatımdan yola çıkarak, yazmanın size önemli şeyler katacağını söyleyebilirim” ifadelerini kaydetti.

Dev Projelerin Müjdesini Verdi

Başkan Güngör buluşmada gençlere yönelik yeni projelerin müjdesini de verdi: “Kütüphanelerimizin ve kültür merkezlerimizin sayısını çoğaltıyoruz. Şehrimizde 30 kütüphane, 2 kültür merkezi var. Buralarda sizler için ücretsiz internet hizmeti sağlıyoruz. Ama gençlerimiz daha fazlasını hak ediyor. Bu kapsamda, Necip Fazıl Kültür Merkezi için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile yeni bir proje yürütüyoruz. İnşallah bu mekânımız çok modern ve yeni nesil bir kütüphaneye dönüşecek. Belediye ana hizmet binamızın yanında yer alan üniversite binasının taşınması ve geri dönüştürülmesi için de anlaştık. Bölgedeki yine yeşil alanı daha fazla olan, daha geniş sosyal bir alanı sizlerin hizmetine sunacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerimize deneme sınavları gerçekleştiriyoruz. Parklarımızda sizin ihtiyaçlarınıza uygun alanlar oluşturuyoruz. Şehrimizin merkezinde bu sene 60 dönümlük ve 3 ayrı 27 dönümlük yeşil alanı hayata geçiriyoruz.”

Gençler İster, Başkan Yapar

Hayata geçen hizmetlerde gençlerin taleplerinin öncelendiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Gençlerin bakış açısını yakalamak ve yerel yönetimdeki katılımcılığını artırmak için Türkiye'nin en dinamik Gençlik Meclisi’ni kurduk. Sizlerin talepleriyle Kampüs Fest’i hayata geçirdik. Kahramanmaraş Akademi üçüncü yılında eğitimlerine devam ediyor. Sahne Maraş, siz değerli gençlerden yeni oyuncular yetiştiriyor. Sadece şehrimiz değil, ilçelerimizde ve komşu şehirlerimizde de tiyatro faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bu çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi. Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı program, çekilen hatıra fotoğrafıyla noktaland