AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette, esnafların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Hayrettin Güngör; kalıcı iş yerlerinin inşası, sanayi sitesinde gerçekleştirilen ve planlanan alt ve üstyapı uygulamaları ile zemin etüt çalışmaları gibi pek çok konuya ilişkin bilgiler aktardı.

Daima Esnafımızın Yanındayız

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Milletvekilimiz Ömer Oruç Bilal Debgici ve İl Başkanımız Fırat Görgel ile birlikte Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’mizi ziyaret ettik, kooperatif yöneticileri ve esnaflarımızla bir araya geldik. Küçük Sanayi Sitesi’nin ihtiyaçlarına ilişkin istişarelerde bulunduk. Depremler sonrası şehrimizde ticari hayatın aksamaması ve esnafımızın faaliyetlerine devam edebilmesi noktasında son derece önemli olan sanayi sitemizde alt ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha güçlü bir Kahramanmaraş için tüm paydaşlarımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Daima esnafımızın yanındayız” cümlelerini kaydetti.