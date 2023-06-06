Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, karne dağıtım töreninde tanıştığı Muhammet’le bir araya geldi

7 yaşındaki Bedensel engelli Muhammet karatutlu, üngüt ilkokulunda başkan Güngör’le tanıştıktan sonra tekrar görüşmek ve belediyeyi ziyaret etmek istedi



Muhammet’in bu isteğini geri çevirmeyen başkan Güngör, onu makamında ağırladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan başkan Güngör, “Muhammet ile Üngüt İlkokulundaki karne töreninde tanışmıştık. İyi bir arkadaşlığımız oldu. O da sağ olsun bizi unutmamış, ziyaretimize gelmiş. Hayırlı ve başarılı bir ömür olsun, Allah ailelerine bağışlasın.” İfadelerini kullandı.



