Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında var gücüyle çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, onikişubat ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Tamamlandığında Şehrin yeni cazibe merkezi haline gelecek olan ali kayası cam terası’nda gerçekleştirilen programda Başkan Hayrettin Güngör, muhtarların taleplerini dinleyerek çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

Kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, alt ve üstyapı yatırımları, şehirde yürütülen ve planlanan projelere ilişkin muhtarlara bilgiler aktaran Başkan Güngör, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Programın ardından aksu Haber’e konuşan başkan Güngör, “şehrimizin imarı ve inşası hızlı bir şekilde devam ediyor.” dedi.