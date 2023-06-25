Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremleri dolayısıyla aksamalara uğrayan Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede tekrardan başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

Proje kapsamında bölgede yürütülen asfalt ve refüj çalışmalarına ilişkin son bilgileri alan Başkan Hayrettin Güngör, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Bölgede çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “İnşallah kısa süre içerisinde asfalt, refüj düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da tamamlayarak alt ve üstyapısı baştan uca yenilenen caddelerimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.