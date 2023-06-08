Bunun için hal yönetimimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Buradaki eksikleri de bakanlıklarımızla birlikte gidereceğiz” dedi.

Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sebze ve Meyve Hali’ni ziyaret ederek hal yöneticileri ve esnaflarla bir araya geldi.

Kabzımallar ve Komisyoncular Odası Başkanı Halit Orhan ile meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette esnafla sohbet eden, taleplerini dinleyen Başkan Güngör, yöneticilerden de tesisin son durumuna ilişkin bilgiler aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Sebze ve Meyve Hali’mizi ziyaret ederek oda yöneticilerimiz ve esnaflarımızla bir araya geldik. Esnaflarımızın taleplerini dinledik, ihtiyaçları tespit ettik.

Depremde hasar alan iş yerlerinin akıbeti hakkında esnaflarımıza bilgiler aktardık. Sebze Meyve Hali’nde faaliyetler aksama olmadan devam ediyor. Bunun için hal yönetimimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyoruz.

Buradaki eksikleri de bakanlıklarımızla birlikte gidereceğiz” diye konuştu.

