. Şehrimize 82 bin 104 kalıcı konut ve 30 bin 310 köy evi olmak üzere toplam 112 bin 414 konut inşa ediliyor. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan konut sayımız ise 40 binin üzerinde. Bu sayı her geçen gün artıyor” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin ile Ülke TV ve Aksu TV ortak yayınına konuk oldu. Yaklaşık 1 saat süren programda; şehirde yürütülen ve planlanan faaliyetler, kalıcı konut ve iş yerleri, yerinde dönüşüm ve kentsel tasarım projeleri gibi pek çok konuya ilişkin bilgiler aktarıldı.

112 Bin Kalıcı Konut

Canlı yayında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımız, asrın felaketi sonrası yeniden imar ve inşanın da öncüsü oluyor. Dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden birinde dünyanın en büyük çalışması yapılıyor. Tüm alanlarda hızlı bir çalışma yürütülüyor, şehrimiz toparlanıyor. Şehrimize 82 bin 104 kalıcı konut ve 30 bin 310 köy evi olmak üzere toplam 112 bin 414 konut inşa ediliyor. Şu ana kadar ihalesi yapılıp başlayan konut sayımız ise 40 binin üzerinde. Bu sayı her geçen gün artıyor. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizi esas aldığımızda Akyar, Karacasu ve Önsen bölgesinde toplamda 15 bin kalıcı konut yapılıyor. Yıkılan ve hak sahipliğine konu olan yapıların büyük bir çoğunluğu yine yerinde yapılacak” dedi.

Yerinde Dönüşüme Yoğun İlgi

Yerinde dönüşüm projesine yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın başlattığı yerinde dönüşüm projesi vatandaşlarımız tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı. Şu ana kadar 35 bin hak sahibi, yerinde dönüşümden istifade etmek için müracaat etti. Bu çok ciddi bir rakam. Devletimiz, yerinde dönüşüme metrekareye göre hibe ve 2 yıl ödemesiz, 8 yıl faizsiz kredi desteği sağlıyor. Konutlar için 500 bin, iş yerleri için 250 bin TL hibe veriliyor. Kredi miktarı ise metrekareye göre konutlarda 500 bin ile 800 bin TL, iş yerleri için ise 250 bin ile 500 bin TL arasında değişiyor. Ayrıca yerinde dönüşüme başvuran vatandaşlardan harç ve vergi gibi ücretler de alınmıyor. Bu süreçler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından oluşturulan ve belediyelerimizin de temsilcilerinin bulunduğu ofisler tarafından yürütülüyor” cümlelerini kaydetti.

Kentsel Tasarımın İlk Temeli Atıldı

Kentsel tasarım projesine ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız, yıkımın en fazla olduğu ve zemin etüt çalışmalarının tamamlandığı Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Hükümet Bulvarı’nda kentsel tasarım projesi başlattı. 10 Ağustos tarihinde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Hükümet Bulvarı’nda kentsel tasarım projemizin ilk etabının temelini attık. Dönüşüm faaliyetleri peyderpey devam edecek. Şehrimizin merkezinde bizim hem coğrafyamıza hem de kültürümüze uygun konut ve iş yerleri oluşturulacak. Şehir hafızamızı yaşatmak için Valilik binamız yine Trabzon Caddesi’ndeki mevcut yerine inşa edilecek” diye konuştu.

