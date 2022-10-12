Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deformasyon ve algı oyunlarıyla yapılan kirli siyasete rakamlarla en üst perdeden yanıt verdi. CHP’li Milletvekili Ali Öztunç meclis kürsüsünden, Ankara’daki su metreküp fiyatlarının Kahramanmaraş’tan daha düşük olduğunu ima ederek; Büyükşehir Belediyesi’ni suşlamıştı. Ortaya atılan gerçek dışı iddianın ve kuruma yapılan çirkin ithamın üzerine Başkan Güngör’ün sosyal medya hesaplarından tokat gibi yanıt geldi.

“Matematik Bilmiyor!”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün su metreküp fiyatlarına ilişkin güncel rakamları da paylaştığı mesajında, “Cin Ali'nin Serüvenleri"nde yeni cümle: ‘Öğren Ali öğren, matematik öğren!’ 8,92 mi büyük, 4,27 mi Ali? İlki Ankara'da, ikincisi Kahramanmaraş'ta ilk grup suyun metreküp fiyatı Ali. Sana abaküs hediye edeceğiz Ali. Öğrenmenin yaşı yok Ali” ifadeleri yer aldı.