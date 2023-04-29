7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Kent genelinde yükselmeye başlayan kalıcı konutların, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde tamamlanması bekleniyor.

Çok sayıda ekibin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğü bölgede konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak depremzedelere verilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, “Çok zor bir süreçten geçiyoruz ancak devlet millet el birliğiyle yaralarımızı sarıyor ve şehrimizi hızla yeniden imar etmeye çalışıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hemşehrilerimiz bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşacak. Şehrimizin imarı noktasında tüm kurum ve kuruluşlarımızla el birliğiyle çalışıyoruz” cümlelerini kaydetti.