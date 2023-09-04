Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Kahramanmaraş'tan şu ana kadar 35 bin 395 başvuru yapıldı.

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların yapımı hızla devam ederken, bazı vatandaşlar ise evlerinin yeniden yerinde yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı Yapım ve Dönüşüm Ofislerine müracaat ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, Yerinde Dönüşüm Projesi'ne kentteki depremzede vatandaşların teveccüh gösterdiğini söyledi.

Sürecin e-Devlet üzerinden başvuru yapılmasıyla başladığını belirten Güngör, orta hasarlı binaların da bu proje kapsamına dahil edildiğini bildirdi.

Güngör, kredi ve hibelerin inşaatın yapılma sürecine göre verildiğine dikkati çekti.

- Konut için 29 bin 116, iş yeri için 6 bin 279 başvuru

Proje kapsamında denetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta hak sahipliğine söz konusu olan 82 bin konutumuz, 30 bin de köy evimiz var. Yaklaşık 110 binlik konut ve iş yeri hak sahipliği var. Bunların da hedeflendiği süre içerisinde yapılması planlanıyor. Güncel rakamlarımıza baktığımızda, Yerinde Dönüşüm Projesi'ne konut için 29 bin 116, iş yeri için de 6 bin 279 olmak üzere toplam 35 bin 395 hemşehrimiz müracaat etmiş. Bu da yapılacak hak sahipliği ve konuta baktığımızda çok önemli bir rakam olarak ortaya çıkıyor ve ciddi manada da tercih görmüş. Burada da gerçekten Bakanlığımıza ve devletimize, başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu süreçte hem hak sahipliği ve kentsel tasarım hem de yerinde dönüşüm olmak üzere şehrimizin yeniden imar ve inşası için yoğun bir çalışma var."

- "Yerinde dönüşüm ciddi bir fırsat"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kent merkezinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü anlatan Güngör, Trabzon ve Azerbaycan caddelerinin civarında dönüşüm projesinin hızla devam ettiğini söyledi.

Güngör, kentin hem yolları hem konutlarıyla depreme daha dirençli şekilde inşa edileceğini, gerekli kurallara uyularak şehri tekrardan ayağa kaldıracakları bilgisini paylaştı.

Projenin, yaşadığı alandan kopmayan insanlar için bir fırsat olduğunu dile getiren Güngör, "Yerinde dönüşümün bir amacı da yaşadığımız mahallemizde sokağımızda hatıralarımız, hafızamız, hikayemiz, dostlarımız, kardeşlerimiz, komşularımız, akrabalarımız var. Yerinde dönüşümle insanlar aynı mahallesinde, aynı komşularıyla, aynı hikayeleri orada yaşamayı tercih ediyor. Dolayısıyla yerinde dönüşüm buna da ciddi bir fırsat tanıyor." diye konuştu.

