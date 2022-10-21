Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TÜGİAD ve TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Toplantısı’na katılmak için şehre gelen Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve yönetimi ile TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu’nu makamında ağırladı. Ziyarette misafirlerine Kahramanmaraş’ın milli mücadelesi, İstiklal Madalyası ve kültürel değerlerine ilişkin bilgiler aktaran Başkan Güngör, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel’e Kültür Yayınları ve Kahramanmaraş’ın tescilli coğrafi işaretli ürünlerinden Çeyiz Oyma Sandığı hediye etti. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel de nazik ziyaretleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkürlerini iletti.