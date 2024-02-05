Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirilen Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilçe belediye başkanları ve başkan adayları ile partililer de yer aldı. Protokol konuşmalarının ardından Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adayları tek tek tanıtıldı.

Cumhur İttifakı Olarak 31 Mart’ta Destan Yazacağız

Cumhur İttifakı ilçe belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla Cumhur İttifakımızın İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fırat Görgel ve ilçe belediye başkan adaylarımıza çıkmış oldukları bu yolda muvaffakiyetler diliyoruz. İnşallah 14 ve 28 Mayıs’ta olduğu gibi 31 Mart’ta da Cumhur İttifakı olarak şehrimizde destan yazacağız” ifadelerini kullandı.