Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Miraç Kandili vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Gürbüz, Miraç Kandili’nin İslâm dünyası ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

Peygamber Efendimizin miraca yükselmesinin yıldönümü olan Miraç Kandili’nin önemine değinen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz “Miraç’ın, insanlık için birçok mesaj ve mucizelerle dolu olduğunu” vurguladı.

Başkan Gürbüz bu anlamlı gecelerin hayatımızı gözden geçirmek için birer fırsat olduğunu belirterek; Miraç Kandili’nde yapılacak duaların kabulünü ve başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada refahın yayılmasına, bütün insanlığın selametine, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşımın ve merhametin artmasına vesile olmasını temenni etti.

Miracın sırlarla dolu bir yolculuk olduğunu da ifade eden Başkan Gürbüz, "İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandili’ni en iyi şekilde idrak etmemiz gerekir. Üç ayların manevî hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dinî hayatımızda da önemli bir yeri olan Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlâkî meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Yüreklerimizi kin ve nefret duygularından arındırmak, dostluklarımıza daha da önem vermek için bu mübarek geceyi büyük bir fırsat olarak görmeliyiz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) miraca çıkışının anlamını kavramalı ve insan olarak vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmalı, bu gece vesilesiyle insanları birbirine yakınlaştıracak, sevgi ve kardeşlik iklimini sağlayacak işler yapmanın yollarını aramalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin ve Müslüman Âlemi’nin Miraç kandilini tebrik ediyor, depremde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, ülkemize, bütün insanlığa huzur, barış, kardeşlik, birlik ve dirlik getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.