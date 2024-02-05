Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Miraç kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesajında birlik, beraberlik ve dua vurgusu yaparak şunları ifade etti: “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gittiği, oradan da ilahi huzura yükseldiği mübarek Miraç gecesini bir kez daha idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıl yaşamış olduğumuz büyük felaket, yine Filistin’e yapılan zulümler, içimizdeki sevinci hüzne boğmaktadır. Bu sebeple, bu mübarek geceyi fırsat bilerek rabbimize el açıp dualar edeceğiz. Milletimizin yüreğinde derin yaralar açan büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde, her zamankinden daha çok kenetleneceğiz ve dualarla kaybettiklerimizi anacağız. Filistin’de katliam yapan İsrail’i lanetleyerek, Filistinli kardeşlerimiz için huzur isteyeceğiz. Bu nedenle böylesi faziletli zamanlarda, dayanışma ve yardımlaşmayı daha da artıralım, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirelim. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, Miraç Kandilinin ülkemizin selametine ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum.”