Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İmar Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edilen 1/500 Nazım İmar Planının, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi meclisinde onaylanarak askıya çıktığını söyledi.

Tüm partilerin komisyon üyelerince görüşülen ve oy birliği ile kabul edilen 1/5000 imar planı, şehrin yeniden ayağa kalkması için önemli bir dönüm noktası olacak.

Başkan Mehmet Gürbüz, Nisan ayından itibaren verilecek yeni ruhsatlar ile Elbistan’ın şantiyeye döneceğini ifade ederek, vatandaşlarımızın askı sürecini iyi takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

1 ay sürecek askı sürecinin Elbistan Belediyesi’nin internet sitesindeki duyurular kısmından takip edilebileceğini hatırlatan Başkan Gürbüz, “Yaklaşık iki ay önce Elbistan Belediyesi İmar Komisyonunda bulunan ve tüm partilerin temsilcileri tarafından oy birliği ile kabul edilen 1/5000 nazım imar planı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ocak ayı Meclis toplantısında kabul edilerek askıya çıktı. İmar planımız askı süreci sonrası 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına dönüştürülecek. Geniş katılımlı konsensüsün olabildiğince sağlandığı bu kapsamlı plan, Elbistan ilçesinin gelişimini ve vatandaşların haklarını koruyacak şekilde tasarlandı. Plan, özellikle mahkeme kararları ve eski uyuşmazlıklarında çözümüne odaklanıyor. İnşallah Nisan ayı ile birlikte şehrimiz adeta şantiye alanına dönüşecek. Vatandaşlarımızın askı sürecini iyi takip ederek herhangi bir hak kaybına uğramamalarını özellikle rica ediyorum. İmar planına ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, Elbistan Belediyesi’nin internet sitesinde bulunan duyurular bölümünde ulaşabilirler” dedi.