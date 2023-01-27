Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Türkoğlu ilçesine çıkarma yapan Başkan Güngör ilk olarak Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ak Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve İlçe Kaymakamı Burak Keser'i Makamında Ziyaret Etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, istasyon mahallesi ile Mahir Ünal caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Caddesi üzerinde esnaf ve hemşerileri ziyaret etti.

Programın devamında başkan Güngör ve başkan okumuş, Bunsuzlular Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemil Canik ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Regaip kandili dolayısıyla düzenlemiş olduğu programına katıldı.

Program başkan okumuş ve beraberindeki heyetin partilerin ilçe Başkanlıklarına ziyareti ile son buldu.