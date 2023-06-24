Türkoğlu Mahir Ünal ve İstiklal Caddesi’nde başlatılan asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Güngör, “35 Milyon TL’lik yatırımla bölgede altyapıyı yenilemiştik. Yaşadığımız deprem sebebiyle üst yapıya girememiştik. Şimdi altyapısı tamamlanan caddelerimizi asfaltlıyoruz. 25 Milyon TL’lik yatırımla 5 kilometrelik güzergahın asfaltına başladık” dedi. Başkan Hayrettin Güngör konuşmasının devamında İller Bankası tarafından ilçenin tüm içmesuyu hatlarının yenileneceğini de belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkoğlu ilçe merkezinin en işlek arterlerinden Mahir Ünal ve İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ramazan Kibar ve Alper Akbaş’ın da yer aldığı incelemelerde, arterde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Başkan Güngör, altyapı çalışmaları ile ilgili de müjde verdi.

60 Milyon TL’lik Alt ve Üstyapı Çalışması

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle büyük bir koordinasyonla şehrimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. 2019’dan bugüne kadar Türkoğlu ilçemize 213 Milyon TL civarında bir yatırım yaptık. Türkoğlu ilçemizin merkezinde depremden önce Mahir Ünal ve İstiklal Caddemizin altyapı yenilemesine başlamıştık. İçmesuyu ve kanalizasyon altyapısı yenilendi, yağmursuyu altyapısı da ilk defa inşa edildi. 6 Şubat’ta yaşadığımız afetler çalışmalarımızı etkiledi, ara vermek zorunda kaldık. Altyapısı tamamlanan 2 caddemizde asfalt serimine tekrar başladık. Toplamda 5 kilometrelik asfalt serimi gerçekleştirilecek. Çalışmalarımızın yarısını tamamladık. Toplamda 18 bin ton asfalt dökülecek. Bayram sonrası da inşallah çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Mahir Ünal ve İstiklal Caddelerimizde yaptığımız altyapı yenileme projemizin toplam maliyeti 35 Milyon TL. Asfalt seriminin de maliyeti 25 Milyon TL. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kaldırım ve orta refüjün düzenlenmesini de kısa sürede tamamlayarak Mahir Ünal ve İstiklal Caddelerimizi yenilenen alt ve üstyapısıyla hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” cümlelerini kaydetti.

Türkoğlu’na Altyapı Yenileme Müjdesi

Açıklamalarının devamında İller Bankası tarafından Türkoğlu’nda gerçekleştirilecek altyapı yenileme projesini müjdeleyen Başkan Güngör, “Deprem bizim altyapımızı ciddi etkiledi. Sudaki kayıp kaçak oranımız arttı. Türkoğlu’nda da bunu yaşıyoruz. İller Bankamız Türkoğlu ilçemizin bütün içmesuyu altyapısını değiştiriyor. 145 kilometrelik bir hat bu. Yaklaşık maliyeti 135 Milyon TL. İnşallah bu projeyle Türkoğlu ilçemizin altyapısı daha sağlıklı bir duruma kavuşmuş olacak. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da alt ve üstyapı yenileme çalışmalarının ilçe için önemini vurgulayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

