Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin çeşitli noktalarında kahramanmaraşlılarla bir araya gelmeyi sürdürüyor

Bu kapsamda başkan Güngör, Binevler Uzun Çarşı’yı ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Esnaflara işlerinde bereket dileyen Başkan Güngör, bölgedeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan göngör’ün Ziyaretlerine Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hanifi Toptaş ve Ramazan Kibar da eşlik etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Güngör, “Hayatın normale dönmesi ve ticaretin canlanması noktasında gayret gösteren tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum.

Bölgede alt ve üstyapı, yürüyüş ve bisiklet yolunu da kapsayan bir yenileme çalışmamız vardı. Yaşadığımız afet sebebiyle eksik kalan kısımlarda çalışmalarımıza başladık.

İnşallah kısa süre içerisinde de bölgenin asfaltına başlıyoruz” ifadelerini kullandı.