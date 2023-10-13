Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile EXPO 2023 alanında düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından alanda incelemelerde bulunan heyet, son duruma ilişkin Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten bilgiler aldı.

EXPO 2023 Hayırlı Olsun

14 Ekim Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek EXPO 2023’ün hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “14 Ekim Cumartesi günü açılışını gerçekleştireceğimiz EXPO 2023 alanında Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, rektörlerimiz, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız ve oda başkanlarımızla EXPO 2023 Danışma Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemize ve Kahramanmaraş’ımıza her alanda artı değer katacak EXPO 2023’ün hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimize açılışa bekliyoruz” diye konuştu.