Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile Piazza AVM karşısında kurulan Kahramanmaraş Merkez Çarşısı’nı ziyaret ederek geçici iş yerlerinde faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya geldi. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı programda geçici iş yerlerinde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Güngör ve Vali Ünlüer, çarşıda vatandaşlarla da sohbet etti.

Ticaretin canlanması noktasında geçici çarşıların önemine değinen ve geçici iş yerlerinin esnafa umut olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürümüzle Kahramanmaraş Merkez Çarşısı’nda faaliyetlerini sürdüren esnafımızı ziyaret ettik.

Esnafımızın taleplerini dinledik, istişarelerde bulunduk. Hamdolsun esnafımızın geçici iş yerlerinden duyduğu memnuniyete bir kez daha şahit olduk.

AFAD ve kardeş belediyelerimizin destekleriyle oluşturduğumuz geçici çarşılar deprem sonrası esnafımıza umut oldu, şehrimizde ticari hayatın canlanmasına katkı sağladı. Geçici çarşılarımızın kurulumunda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, esnafımıza hayırlı kazançlar diliyoruz” dedi.