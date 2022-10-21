Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bugün sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi’nde şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Halit Karadaş’ı ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör, yaralı polis memuru Karadaş’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

“Allah Her Yiğidimizi Esirgesin”

Yaralı polis memuru Halit Karadaş ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün Divanlı Mahallesi’nde yaşanan olayda yaralanan polis memuru kardeşimiz Halit Karadaş’ı ziyaret ettik. Sağlık durumu hakkında bilgiler aldık. Hamdolsun sağlığı yerinde. Halit kardeşimize acil şifalar diliyor, ailesine ve Emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah her bir yiğidimizi esirgesin, huzurumuzu kaçırmak isteyenlere fırsat vermesin” dedi.