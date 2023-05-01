Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi’nde kurulan AK Parti Seçim Bürosu’nun açılış programına katıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, teşkilat mensupları ve vatandaşların da yer aldığı programda yapılan protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Yapılamaz Denilen Her Şey Başarıldı

Açılış programında konuşan Güngör, “Öncelikle açılış programımıza ve bizlere gösterdiğiniz yoğun ilgi, alaka ve hüsnü kabul dolayısıyla tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem bölgesinde hem de dünyada çok önemli bir aktör haline geldi. Yapılamaz denilen her şey 21 yıllık süreçte hamdolsun birer birer yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Hayal olan her şey gerçekleştirildi. Bunların hepsi vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize olan desteği sayesinde oluyor. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak vatandaşlarımızın taleplerini bir bir yerine getirmekle görevliyiz ve bunun için gayret ediyoruz. İnşallah 14 Mayıs’ta yine Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize en büyük desteği veren şehir olacağız” cümlelerini kaydetti.