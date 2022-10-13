Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kampüs Fest kapsamında gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak için şehre gelen Gazeteci Zafer Şahin, Hüseyin Taha Karagöz, Cüneyt Polat ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanı Mücahit Süleyman Daldallı’yı makamında ağırladı. Başkan Güngör açıklamasında, “Misafirlerimiz festival kapsamında üniversitemizde gençlerimizle bir araya gelecekler. Çok verimli bir etkinlik olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Katılımcılar ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Güngör’e teşekkür etti.

İstiklal Madalyası Tanıtıldı

Misafirlere Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesi ve şehre verilen İstiklal Madalyası hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; şehirde gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerine ilişkin bilgiler de aktararak Kültür Yayınları’ndan oluşan kitap ve dergi seti hediye etti.