Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal hizmetlere tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör’ün şehrin turizm potansiyelini artırmak için hayata geçirdiği Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde Hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Manzarasıyla ziyaretçilerin dikkatini çeken ve konforlu ulaşım imkânı sunan Ali Kayası cam terası vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Mavi ve yeşilin buluştuğu alanda mutlaka herkesin gelip görmesi gerektiği Kahramanmaraş Ali Kayası Cam Terası, Şehrin gürültüsünden uzak, huzur veren atmosferiyle dikkat çekiyor.

Kahramanmaraşlı Drone Pilotu Ve Jeoloji Mühendisi Olan Ömer Furkan Yakar Ali Kayası Cam Terası Alanında Kayıt Altına Aldığı O Muazzam Görüntüler İzleyenleri Adeta Büyüledi.