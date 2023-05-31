Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde Şiddetli Fırtına 25 Haneli Mezrada Bazı Evlerin Çatılarında Hasara Yol Açtı.

6 Şubat Depremlerinin Merkez Üslerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesine Bağlı 25 Haneli Mezrada Meydana Gelen Hortum Felaketinde, 20'ye Yakın Ev Ve Ahırın Çatısı Uçtu, Ağaçlar Yerinden Söküldü.

Hortum Sonrası Bölgeye Gelerek İncelemelerde Bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Yetkililerden Bilgiler Aldı.

Ayrıca Başkan Gürbüz Burada Hasar Gören Evlerin Sahipleriyle de Bir Araya Gelerek Onlara Geçmiş Olsun Dileklerini İletti.

Ziyaret Sonrası Açıklamalarda Bulunun Başkan Gürbüz Kayıpların Yeniden Telafi Edilmeye Çalışılacağını Belirterek Herkese Geçmiş Olsun Dileklerini İletti.

