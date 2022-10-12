Elbistan’ın geleceğinin şekillendirileceği imar planıyla ilgili çalışmalarını sürdüren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki stk temsilcileriyle bir araya gelerek, görüşlerini aldı.

Stk temsilcilerinin fikirlerinin alındığı programda açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehrin geleceğine yönelik çalışmalarda hep birlikte karar almaya özen gösterdiklerini söyledi.

Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı Mehmet Temur da imar planıyla ilgili son gelişmeleri konuştuklarını belirterek, kentte önemli bir sorun haline gelen imar planında sona yaklaşıldığını gördüklerini, kendilerinin de görüşleri alınarak şehrin geleceğine yön verilmeye çalışıldığını söyledi.