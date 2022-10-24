Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, cin mısırında bereketli bir yıl geçirdiklerini ve Türkiye'de lider konumda oldukları için bu ürüne özel önem verdiklerini vurguladı.

Cin mısırında Türkiye rekoltesinin yüzde 83’ünün Elbistan topraklarından karşılandığına dikkati çeken Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Cin mısırında Türkiye rekoltesinin yüzde 83'ünü Elbistan karşılıyor. Bu çok büyük bir oran ve üretimin büyük bir kısmı da ihracata gidiyor. Hem ülke ekonomisine büyük bir girdi sağlıyor, hem de ülkemizdeki ihracatın karşılanması noktasında büyük bir açığı kapatıyor. Bu sene özellikle hasadın da çok iyi olması yüzümüzü güldürdü diyebilirim” şeklinde konuştu.

Gelişen dünyada artık belediyelerin yol ve kaldırım yapmanın ötesine geçtiğini, Elbistan Belediyesi olarak da bu kapsamda ekonomiye katkı sağlayan her sektöre destek ve yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Gürbüz, “Cin mısırı üretimi yapan çiftçilerimize destek noktasında Tarım ve Orman Bakanlığımızla eşgüdümlü çalışıyoruz. Üreticiye destek verme adına biz de önümüzdeki günlerde bir destek paketi açıklayacağız, çiftçilerimizin yanında olduğumuzu hissettireceğiz. Yerel idareler sadece yol kaldırım gibi işlerle ilgilenmiyor, artık yereldeki kalkınmanın da lokomotif gücü. Bizim en büyük sahip olduğumuz değer tarım. Elbistan ovası çok bereketli bir ova dolayısıyla bu anlamda çiftçimizi destekleyeceğiz, üretimi, rekolteyi daha da artırmak için var gücümüzle çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Elbistan'da hasadına başlanan cin mısırının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 26 ülkeye ihraç edildiğine değinen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sözlerini, “Bu anlamda ülkemizde özellikle vergi rekortmenleri arasına giren çok fazla tarımsal ihracat yapan Elbistanlı firmamız var. Elbistan artık tarımsal üretim noktasında yatırımcılar için de bir cazibe noktası. Ülkemizdeki birçok markanın Elbistan'da yatırım yaptığını görebiliyoruz. Özellikle organize sanayimiz de bu anlamda çok güçlendi. Tarım ve hayvancılığa dayalı besi organize sanayi bölgesinin kurulmasına yönelik aşamalarını tamamladık. Önümüzdeki günlerde inşallah oraya da yeni yatırımcılar alacağız, büyük bir organizenin de temellerini atmış olacağız” cümleleri ile tamamladı.