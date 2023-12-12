Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaşanan yoğun yağış sonrası Küçük Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu.

Elbistan tarihinin en yoğun yağışının yaşandığı ilçeye, 24 saatte metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşerken Bu yağışlar sonrası küçük sanayi sitesinin kısmi bölgelerinde yaşanan sorunlara, KASKİ müdürlüğü ve Elbistan Belediyesi’nce müdahale edildi.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Yunus Ağır, Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Mıhçı ile sanayi esnaflarını tek tek gezen Başkan Mehmet Gürbüz, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün yetki sahasında olan Sanayi alanının, tüm alt yapısını çözecek bütüncül bir ihaleye çıkılacağını, bunun içinde büyükşehir belediyesi ile istişare içinde olduklarını vurguladı.