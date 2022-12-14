Afşin’de üstyapı çalışmalarının yüzde 99 oranında tamamlandığına değinen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Şehrimizin farklı noktalarında ekiplerimiz çalışıyorlar. Biz de onları zaman zaman ziyaret ederek hem moral veriyoruz, hem de çalışmalarını denetlemiş oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerden vatandaşımızın memnuniyetini görüyoruz. Durmadan çalışmaya hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Güven, “Dedebaba Mahallesinde bulunan eski Pazar yerinde kış aylarında su birikmesi nedeniyle oluşan sıkıntıları gidermek için çalışlarımızı yapıyoruz. Yağmur drenaj hatlarını ve yolu yeniliyoruz. İnşallah bundan burada su birikintisi olmayacak ve vatandaşlarımız rahat edecek” diye konuştu.

Afşinbey Mahallesinde yapılan imar çalışmasıyla birlikte yeni açılan yolları vatandaşların hizmetine kazandırmak için asfaltlama çalışması yaptıklarını belirten Güven, “ Afşin’de daha önceki üstyapı çalışmalarımızın yüzde 99 oranında tamamlamıştık. Merkezdeki çalışmalarımızın önemli bir kısmını yeni açılan imar yollarının düzenlenmesi ve üstyapısının tamamlanmasına aktarmıştık. Ayrıca doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın onarılması devam ediyor. Afşin’imize kazandırılan Millet Bahçesi etrafında yeni açılan imar yollarının üstyapısı tamamlandı. Kaldırım çalışmalarımız devam edecek. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Mehmet Ertekin-Burhanettin Ertekin Parkı

Kale Mahallesi İmamlık Mevkii olarak bilinen alanda yapılan çalışmaları da inceleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, üstyapı çalışmalarımızın yanı sıra yeşil alan ve park düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Güven, “Kale Mahallesinde vatandaşlarımızın İmamlık mevki olarak bilinen alanda yeşil alan ve park çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 2 yıl önce mülk sahiplerinin yeşil alan olarak belediyeye bağışladığı alanı parka dönüştürüyoruz. Afşin Belediyesi olarak bu örnek davranışlarından dolayı yapılan parka merhumlarımız Mehmet Ertekin-Burhanettin Ertekin’in isimlerini vermeyi uygun gördük. Mehmet Ertekin-Burhanettin Ertekin Parkı yakın bir zamanda Kale Mahallesindeki vatandaşlarımızın nefes alacığı bir yer olacak” ifadelerine yer verdi.