Ülke TV ve aksu TV ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan başkan güven, kalıcı konutlardan 508 tanesinin ilk etapta teslim edileceğini söyledi.
Başkan güven, vatandaşların Afşin’e dönüş yapmaya başladığını belirtti.
Ülke TV ve aksu TV ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan başkan güven, kalıcı konutlardan 508 tanesinin ilk etapta teslim edileceğini söyledi.
Başkan güven, vatandaşların Afşin’e dönüş yapmaya başladığını belirtti.
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