BN Hotel Thermal&Wellness Misafirlerini Özenle Ağırlıyor BN Hotel Thermal&Wellness Misafirlerini Özenle Ağırlıyor

Ülke TV ve aksu TV ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan başkan güven, kalıcı konutlardan 508 tanesinin ilk etapta teslim edileceğini söyledi.
Başkan güven, vatandaşların  Afşin’e dönüş yapmaya başladığını belirtti.
 
 

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar