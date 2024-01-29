6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından Afşin ilçesinde, kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası hız kesmeden devam ediyor. Yaraların hızla sarılması ve vatandaşların evlerine kavuşması için yapılan çalışmalar devam ederken, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, sosyal medya hesabından Afşin ilçesinde kalıcı konutların teslim tarihi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Güven sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “6 Şubat Asrın felaketinden sonra, yaraların hızla sarılması için en son hamle olan kalıcı konutların teslim tarihi de belli oldu.

Buna göre 1 Şubat’ta Afşin ilçemizde konutların bazıları için kura çekilişi, 6 Şubat’ta ise anahtar teslimi yapılacak.” İfadelerine yer verdi.

Afşin'de İnşa edilen ve teslim edilmeye hazır deprem konutlarını da paylaştı.